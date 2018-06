Ajax neemt het op tegen Sturm Graz in voorronde Champions League

Ajax mag het, in een poging door te dringen tot het hoofdtoernooi van de de Champions League, allereerst opnemen tegen het Oostenrijkse Sturm Graz.

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt op 24 of 25 juli eerst thuis tegen de nummer twee van Oostenrijk. De return is een week later.



Ajax slaat de eerste voorronde van de Champions League over en stroomt in bij de tweede ronde. Mocht het tweeluik tegen Sturm Graz uitlopen op een succes, wachten nog twee tegenstanders voor plaatsing voor het hoofdtoernooi zeker is.