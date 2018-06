FunX-dj's klaar voor optreden Beyoncé en Jay Z: 'We delen een zuurstofmoment'

FunX-dj's Shay Kreuger en Fernando Halman kijken er al dagen naar uit: het optreden van sterrenkoppel Beyoncé en Jay Z vanavond in de Johan Cruijff Arena. 'Ik ben denk ik sinds drie dagen geleden een beetje gek aan het doen', aldus Shay.

Duizenden fans trekken vanavond naar de Arena om het concert, dat onderdeel is van de On the Run II Tour, te kunnen zien. Afgelopen zaterdag werden ze al getrakteerd op een voorproefje: het koppel bracht onverwacht het nieuwe album Everything is Love uit.

Hoewel Fernando en Shay staan te popelen om naar het concert te gaan, zijn ze niet per se enthousiast over de CD. 'Ik had wel een beetje edgy tracks verwacht', legt Fernando uit. 'Maar Jay Z is gevoelig nu, bijgelegd met z'n vrouw, kusje kusje..'

'Van zoveel markten thuis'

Het gerucht gaat dat de sterren huwelijksproblemen hadden, doordat Jay Z vreemd zou zijn gegaan. Desondanks blijft de populariteit van het koppel onverminderd. Zo was het concert van vanavond binnen 20 minuten uitverkocht en staat het tweetal daarom woensdagavond opnieuw op het podium.

Maar wat verklaart hun succes? 'Zij is van zoveel markten thuis. Ze kan zingen, dansen, maar is nog zoveel meer dan dat', denkt Shay. Volgens haar bereikt Beyoncé bovendien veel mensen omdat ze zich uit durft te spreken over zaken die spelen in de Verenigde Staten. Ook Jay Z is volgens Fernando 'relevant gebleven'. 'Hij wordt omarmd door verschillende mensen. Hij staat voor glitter, allure en heeft The Queen als zijn vrouw. Laten we eerlijk zijn, daar ben je toch best jaloers op.'

De FunX-dj's vinden het dan ook bijzonder om vanavond het concert van het koppel mee te kunnen maken. Fernando: 'Je deelt een zuurstofmoment met Beyoncé en Jay Z. Dat is best wel dichtbij.'