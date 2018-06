Kantoorflat Ringpark in West verkocht voor 70 miljoen

De kantoorflat Ringpark, aangrenzend aan het Rembrandtpark, is verkocht voor 70 miljoen euro. Waarschijnlijk zullen er woningen in het kantoorpand komen.

De kantoorkolos werd voor 54,4 miljoen getaxeerd. Het is nog niet bekend wat voor woningen er in komen en wat de prijsklasse van die woningen zal zijn, zo schrijft Het Parool.

Grote vraag naar kantoren

Tot vorig jaar zomer was er in de stad een bouwstop voor kantoren. Maar de economie bruist weer en er is nu juist een grote vraag naar kantoren in de stad. Nu is er een groot tekort aan kantoren. Vastgoedadviseur JLL zegt tegen de krant dat er in Amsterdam nu minder dan 6 procent van de kantoren leeg staat Maar tegelijkertijd is er nog steeds een grote vraag naar woningen.

In de kantoorflat zitten bedrijven als Icepay, NLO Shieldmark en Srprs.me. Het pand is gekocht door Boelens de Gruyter en het Britse Round Hill. 'We gaan de komende zes maanden kijken wat we met het pand doen. We zitten nu nog in de fase dat we alle opties openhouden', zegt Maarten de Gruyter van Boelens de Gruyter tegen Het Parool.

Stijging in waarde

Round Hill bezit al 10.000 woningen in Nederland en heeft er in heel Europa al zo'n 100.000. Volgens het bedrijf kan de ombouw naar woningen het kantoorpand flink in waarde laten stijgen. 'Wij zijn van mening dat dit een uitzonderlijke kans biedt om aanvullende woningen te bieden die nodig zijn om de aanhoudende bevolkingsgroei in Amsterdam op te vangen.'