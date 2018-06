Wereldreiziger verliest zijn toverkoffer: 'Zat vol met exotische kruidjes'

Wereldreiziger Gijs Spoor heeft een probleem: hij heeft zijn 'toverkoffer', waarmee hij al duizenden kilometers heeft afgelegd, laten staan bij de tramhalte op de Willem de Zwijgerlaan. 'Het zat vol met exotische kruidjes uit bijzondere landen.'

Ook heeft Gijs allerlei kindertekeningen en andere kunstwerken verzameld, die nog in de koffer zitten. 'Een levenswerk', noemt hij het. Alle relikwieën heeft hij meegenomen tijdens zijn reis van India naar Nederland, waaronder het kruid papaver uit Afghanistan. 'Daar word je niet per se high van, maar wel slaperig.'

Toch hebben de kruiden er niet voor gezorgd dat hij zijn toverkoffer heeft laten staan. 'Nee joh, het kwam door het GVB. De tramlijn was gestremd, ik kon er niks aan doen!' De globetrotter vraagt mensen die het koffertje hebben gezien, zich te melden. 'Er staat The Forest Way op, er is maar één koffertje ter wereld dat er zo uit ziet.'