Weer laat vervoerder RMC oudere zitten: 'Er kwam niemand'

Weer problemen met vervoersbedrijf RMC, dat verantwoordelijk is voor het aanvullend openbaar vervoer in de stad. Geregeld komen bij AT5 telefoontjes binnen van ouderen die urenlang op een rit moeten wachten. Afgelopen weekend besteedden we daar al aandacht aan en sindsdien blijven er klachten binnenkomen. Zoals van de hoogbejaarde Jan Janssen.

Hij is 96 lentes jong, Jan Janssen. Meer dan een halve eeuw woonde hij in de buurt van Café de Zeevaart op de Oudezijds Achterburgwal. En nog steeds komt hij hier graag, twee keer per week. Vanuit de zorginstelling waar hij tegenwoordig woont wordt hij dan opgehaald en naar huis gebracht, zodat hij een praatje kan maken en een borrel kan drinken.

'Ze kwamen niet'

Dat heen en terugbrengen gebeurt door RMC. Zij verzorgen sinds 1 juli vorig jaar het aanvullend openbaar vervoer in de stad. Althans, dat is de bedoeling. Maar de afgelopen weken gaat het keer op keer mis. 'Om kwart voor 5 ga ik altijd naar huis. Maar deze zaterdag kwamen ze niet. En dan ga je bellen en zeggen ze: "Over tien minuten zijn we er". Maar er kwam niemand', zegt Jan. 'Toen werd het vijf minuten', vult barvrouw Wil Möller aan. 'Vijf minuten later nog niet, kwartier later nog niet. Na anderhalf, twee uur heeft iemand anders hem maar naar huis gebracht, want ze kwamen niet opdagen.'

Boete

Al sinds RMC het AOV regelt, zijn er problemen. De gemeente legde in april een boete op, omdat RMC zich in de eerste drie maanden van het jaar niet aan de afspraken hield over het aantal ritten dat op tijd moet zijn. Cijfers van het tweede kwartaal komen pas in juli, maar barvrouw Wil heeft niet het idee dat er veel verbeterd is de afgelopen tijd. 'De laatste tijd is het gewoon een drama.'

'Zien geen verbetering'

Ook belangenorganisatie voor senioren, ANBO, heeft er weinig vertrouwen in. 'De situatie hoe het nu is met RMC is, dat kan niet. Mensen hebben klachten en je ziet ook geen verbetering. Natuurlijk kan het zo zijn dat er even iets mis gaat, maar het is heel belangrijk om kwetsbare mensen te ondersteunen, zeker in het aanvullend openbaar vervoer', zegt Renée de Vries, de woordvoerder van ANBO.

Onvoldoende chauffeurs

In een reactie laat RMC weten dat veel klanten het afgelopen weekend lang op hun ritten hebben moeten wachten vanwege onderbezetting. Er waren onvoldoende chauffeurs beschikbaar. 'Wij vinden het heel vervelend dat wij onze klanten niet allemaal de dienstverlening hebben kunnen bieden waar zij recht op hebben', zo stelt een communicatiemedewerker van RMC in een verklaring.

'Klanten tevreden'

'RMC beschikt in principe over voldoende chauffeurs om geplande ritten uit te voeren maar soms treden er onvoorziene situaties op waarbij dat niet, of niet voldoende, lukt. Gelukkig zien wij bij de dagelijkse klanttevredenheidsonderzoeken dat klanten over het algemeen tevreden zijn over onze dienstverlening. We zien gelukkig ook door de toename van het aantal ritten dat steeds meer klanten gebruik maken van het AOV. Dit neemt niet weg dat bepaalde zaken nog beter kunnen.'