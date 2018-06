OM: Geen aanwijzingen dat Max van Crane Hotel is geduwd

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er vooralsnog niet vanuit dat Max vanuit het Crane Hotel naar beneden is geduwd of gedwongen is te springen. Dit laat het OM in een reactie aan AT5 weten.

Er heeft inmiddels sectie plaatsgevonden op het lichaam en is het politieonderzoek in een vergevorderd stadium. Ondanks dat het onderzoek dus nog niet helemaal is afgerond, kan het OM dus wel zeggen dat Max waarschijnlijk niet is geduwd. Op het moment van de val was er een feest aan de gang in het Crane Hotel. Volgens veel mensen op dat feestje was de sfeer gemoedelijk.

Eind mei viel Max uit het Crane Hotel. Midden in de nacht viel hij van de eerste verdieping naar beneden. De val overleefde hij niet. Er zou al snel door getuigen zijn gezegd dat er een ruzie aan de val vooraf ging, maar volgens onder andere de organisator van het feest was de sfeer juist erg gemoedelijk.

Ook het NFI doet nog toxicologisch onderzoek. De uitslag daarvan is bij het OM nog niet bekend.