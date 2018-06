Uitbundig dansen op straat na overwinning Senegal op Polen

Er wordt wat afgedanst tijdens bij Moussa thuis in Zuidoost. Hij kijkt samen met zijn Senegalese familie en vrienden de wedstrijd tegen Polen die enigszins verrassend wordt gewonnen door Senegal (1-2).

De emoties lopen aardig op bij de Senegal-supporters. Bij iedere kans wordt flink geschreeuwd. In de 37e minuut wordt het dan uiteindelijk 0-1 voor Senegal. Het doelpunt wordt gevierd met uitbundig dansen in de woonkamer. Er wordt zelfs zo hard gedanst dat de vlag van de muur komt.

In de rust wordt er al gefeest alsof de overwinning binnen is. En in de tweede helft wordt de voorsprong uitgebreid: de 0-2 volgt in de 60e minuut. Het tweede doelpunt wordt met nog meer blijdschap onthaald bij Moussa en zijn vrienden. Een tegendoelpunt in de slotfase is niet genoeg om het tij voor Polen te keren. Het feest is dan ook compleet als het laatste fluitsignaal klinkt. Buiten op straat wordt de viering van de overwinningvoortgezet.