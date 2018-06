Gouden tip over schietpartij Wittenburg nog niet binnen

Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht waarbij aandacht werd gevraagd voor het drama op het buurthuis Wittenburg eind januari, zijn er in totaal dertien tips binnen gekomen. De gouden tip zit daar volgens de politie nog niet bij. De uitgeloofde beloning van 25.000 euro blijft dan ook van kracht.

De tips die de politie heeft tot nog toe heeft ontvangen, gaan vooral over de BMW waarin de daders zijn gevlucht. De politie hoopt dat zich nog meer getuigen melden die tijdens het schietincident of in de dagen daarvoor iets hebben gezien.

Mohamed Bouchikhi

Bij de schietpartij op vrijdag 26 januari kwam de 17-jarige Mohamed Bouchikhi om het leven. Hij liep op dat moment stage in een buurthuis aan de Kleine Wittenburgerstraat, waar rond 19.10 uur twee zwaarbewapende mannen naar binnen liepen.

Mohamed vluchtte naar het kantoor in het buurthuis, maar werd van dichtbij geraakt. Hij overleefde de schietpartij niet. De politie gaat er vanuit dat de daders zich hebben vergist en een ander doelwit voor ogen hadden.

Wie meer weet over de kwestie, wordt gevraagd om contact op te nemen met de rechercheurs van deze zaak.