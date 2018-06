Toch lege plekken bij concert Beyoncé en Jay Z

De Johan Cruijff Arena zou volledig uitverkocht zijn, toch is het voorste vlak bij het concert van Beyoncé en Jay Z nog gedeeltelijk leeg. Mogelijk komt dat doordat honderden kaartjes meteen nadat de kaartverkoop startte voor woekerprijzen op doorverkoopsites werden gezet.

'Konden die resellers hun kaartjes toch niet kwijt?', vraagt een muziekjournalist zich af. Hij verwijst daarmee naar het deel van de kaarten dat in maart voor drie keer de oorspronkelijke prijs online te koop werd aangeboden.

Daar werden zelfs Kamervragen over gesteld door SP-Kamerlid Peter Kwint, die een einde wil maken aan de ongewenste tussenhandel. De bekende band Metallica nam vorig jaar het heft in eigen handen en experimenteerde al met kaarten op naam.

Hoi @mojoconcerts, hoe kan het dat het voorste vak in de ArenA half leeg is tijdens Beyoncé en Jay-Z? Dat veld was toch uitverkocht? Zit iedereen #RusEgy te kijken of konden die resellers hun kaartjes toch niet kwijt? @livecrowdnl pic.twitter.com/KdmG0AWJDs