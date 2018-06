Redder Engelse drenkeling krijgt onderscheiding

Ellen Harder, die eind november een Engelse toerist uit de gracht redde, is gisteren onderscheiden door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen van de gemeente. Ze ontving de onderscheiding uit handen van stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate.

Ellen voer met een klein bootje over de Keizersgracht, bij de Rode Hoed. Terwijl omstanders stonden te lachen, zag ze in een hoekje een man in het ijskoude water liggen. 'Hij was al zo ver afgekoeld dat hij blauw zag, niet meer kon praten en kon zwemmen. Hij had ook nog drugs gebruikt', vertelde Ellen destijds.

Ze voer met haar boot naar de toerist toe. Hij klampte zich vast aan de hoge kade, maar moest loslaten om bij de boot te komen. Toen hij de kade losliet, zakte hij als een baksteen naar beneden. 'Ik kon hem gelukkig op tijd vastgrijpen, bij zijn kraag en zijn broekspijp. Ik weet niet waar de kracht vandaan kwam, maar het lukte me om hem in de boot te trekken.' Terwijl ze dat deed, scheurde ze allebei haar borstspieren.

'Geen hulp'

Terwijl Ellen haar boot aanmeerde om de Engelsman aan de kant te krijgen, bleken de omstanders alleen maar toe te kijken. 'Niemand kwam helpen en er was ook geen ambulance gebeld. Terwijl we daarop wachtten, dwaalde hij helemaal af. Zijn ogen rolden en hij wist echt niet wat er om hem heen gebeurde.' De jongen moest de hele dag nog in het ziekenhuis blijven, maar Ellen denkt niet dat hij veel van zijn avontuur heeft meegekregen.

De gemeente benadrukt hoe belangrijk de reddingsactie van Ellen is. Jaarlijks verdrinken er gemiddeld achttien personen in Amsterdam, waarvan vijf tot zes in het centrum. Inmiddels zijn er op risicolocaties, zoals in het Wallengebied, grijpstenen en reddingstrappen geplaatst.