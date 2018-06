Amstelveners kondigen nieuwe protestborrel aan bij kraakpand We Are Here

Tegenstanders van de We Are Here-groep willen op 29 juni opnieuw gaan protesteren bij het gekraakte kantoorpand in Amstelveen. De uitgeprocedeerden verblijven sinds begin deze maand in het pand aan de Groen van Prinstererlaan.

Enkele dagen na de kraak verzamelden zich zo'n twintig demonstranten bij het kantoorpand, die daar enige tijd biertjes voor de deur dronken. 'Zoals de meeste Amstelveners wel weten is er 8 juni 2018 een succesvolle demonstratie geweest die tot ieders genoegen vreedzaam is verlopen. Helaas heeft dit nog niet het gewenste effect gehad. Vandaar de dringende oproep allen te komen', zo staat te lezen op Facebook.

Lees ook: 'Bezorgde Amstelveners' houden vrijdagmiddagborrel bij kraakpand We Are Here

Volgens de initiatiefnemers moet de rust in Amstelveen terugkeren. Zo wordt onder meer de extreem rechtse groepering genoemd die de avond voor demonstratie in het raadhuis van Amstelveen protesteerde. Ook vinden zij dat de procedure rond ontruimen van gekraakte panden moet worden vereenvoudigd en dat uitgeprocedeerden sneller en betere hulp moeten krijgen om terug te keren naar hun land van herkomst.

Burgemeester Bas Eenhoorn heeft maandag een bezoek gebracht aan het gekraakte pand. Ook locoburgemeester Herbert Raat, die de burgemeester tijdens zijn afwezigheid verving, was daarbij aanwezig. Eenhoorn zegt dezelfde lijn te willen volgen als Raat en te willen aansturen op ontruiming van het pand. De procedure daartoe is inmiddels gestart, maar het kan nog weken duren voordat We Are Here uit het pand kan worden gezet.