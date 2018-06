In je adamskostuum dansjes doen? Dat kan dit jaar op Milkshake

Altijd al in je blote tampeloeres los willen gaan op dreunende beats? Droom niet verder, want eind juli is het gewoon mogelijk. Bij Milkshake op 28 en 29 juli kun je in een speciale area volledig naakt uit je dak gaan. Zo is er toch nog vlees op het sinds dit jaar volledig vegetarisch evenement.

Mensen die zo'n naakt dansuitje wel zien zitten moeten zich melden bij een speciale ingang, waar gesommeerd wordt om alle kleding uit te doen. Die kun je overigens gewoon in een kluisje stoppen. Daarna kan men losgaan. Denk aan naked yoga, met (metalen) ballen gooien op de jeu de boules-baan, punniken en ja, andere nudisten kunnen zelfs met een verrekijker naar de naakte festivalgangers kijken.

Eerder deze week kondigde het festival al aan op zoek te zijn naar naakte performers. Nu is dus bekend waarom. Milkshake festival plaatste de oproep op hun Facebookpagina, waarbij gevraagd wordt om 'a pic and a story'.

Dansen in leren pakjes

De performers zullen in elk geval niet de enige zijn die de aandacht trekken. De afgelopen zes jaar is het Westerpark tijdens laatste weekend van juli een vrijhaven voor uiteenlopende festivalbezoekers, die niet zelden in fetisjkledij een dansje wagen.

Milkshake vindt plaats op 28 en 29 juli.