ING: Starters krijgen steeds minder vertrouwen in woningmarkt

Starters krijgen steeds minder vertrouwen in de woningmarkt. Dat blijkt uit de WoonIndex van de ING, waarin staat dat het vertrouwen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 gedaald is. De voor de hand liggende reden is dat starters het geen goed moment vinden om een woning te kopen.

Daarnaast zijn de respondenten van de index minder optimistisch over het aanbod op de woningmarkt. De daling is volgens de ING in lijn met de trend die eind 2016 is ingezet.

Een opvallend detail: starters zouden - mocht er geen reguliere woning beschikbaar zijn - het liefst in een leegstaand winkel- of kantoorpand willen wonen. Dat zegt 71 procent van de respondenten. Zogenaamde 'tiny houses', containerwoningen en verbouwde garages, zijn aanzienlijk minder populair, maar toch ziet 20 tot ruim 50 procent het wel zitten om in dit soort woningen te wonen.