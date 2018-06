Ook onze queen Máxima is fan van Queen Bey

Ook onze Queen is van de Queen Bey. Koningin Máxima werd gisteravond gespot in een superdeluxe koninklijke skybox tijdens het On The Run II-concert van Beyoncé en Jay-Z. Naar het schijnt was ook prinses Amalia aanwezig.

Dat blijkt uit foto's op sociale media. De meeste kiekjes zijn onscherp, maar het lijkt overduidelijk dat onze 'royals' wel van een likkie R&B en hiphop houden. Een andere getuige zegt dat het hele gezin aanwezig was, maar dat is niet bevestigd op beeld.

De Johan Cruijff Arena zou overigens gisteravond volledig uitverkocht zijn, toch was het voorste vlak bij het concert van Beyoncé en Jay Z nog gedeeltelijk leeg. Mogelijk komt dat doordat honderden kaartjes meteen nadat de kaartverkoop startte voor woekerprijzen op doorverkoopsites werden gezet.

'Konden die resellers hun kaartjes toch niet kwijt?', vraagt een muziekjournalist zich af. Hij verwijst daarmee naar het deel van de kaarten dat in maart voor drie keer de oorspronkelijke prijs online te koop werd aangeboden.