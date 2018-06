De wereldberoemde Britse danceformatie The Chemical Brothers komt naar Amsterdam. Op 2 oktober geven de twee Britten een show in de AFAS Live.

The Chemical Brothers zijn vooral bekend van de 90s-klassieker Hey Boy Hey Girl en Galvanize uit 2005. Het laatste album dateert uit 2015, toen Born In The Echoes uitkwam. De visuals worden verzorgd door het award-winnende duo Adam Smith en Marcus Lyall.

De kaartverkoop start vrijdag om 10.00 uur.