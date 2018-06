Superjacht van 40 miljoen meert aan bij Scheepsvaartmuseum

Een superjacht van zo'n 55 meter lang ligt al sinds gisteren aangemeerd bij het Scheepsvaartmuseum. Het gevaarte met een prijskaartje van 40 miljoen euro is van een steenrijke Mexicaanse ondernemer, die de stad een bezoekje brengt.

Dat meldt het museum zelf. De drijvende villa mocht aanmeren bij het museum, omdat de twee partijen mogelijk in de toekomst gaan samenwerken. 'We zijn in gesprek met de eigenaar of we samen projecten kunnen ontwikkelen. Vandaar dat het schip - genaamd Forever One - welkom is.'

Dat levert mooie beelden op. Het schip is namelijk bijna even groot als het museum zelf. Eigenaar van het gevaarte is de Mexicaanse Bruce Grossman. De man, die goed is voor 1.5 miljard dollar, verdiende zijn geld in de verpakkingsindustrie. Zijn bedrijf Grupo Continental is verantwoordelijk voor het bottelen van onder andere Coca-Cola.

Het schip liet hij in 2014 bouwen voor zijn vrouw. Dat kostte naar verluidt een kleine 40 miljoen dollar. Naast de gasten op de Forever One, is er ook ruimte voor vijftien crewleden. Als we de maker van de boot moeten geloven, zorgen 'de discrete ramen voor veel daglicht. Het interieur is licht en winderig, met créme-achtige kleuren van zeeschelpen, verrijkte aarde en zandkleuren'. Daarnaast kan men een gigantische eetzaal, een grote bar, een spelletjeskamer, meerdere comfortabele sofa's en een lounge verwachten.