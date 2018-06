Duitser rijdt peperdure Hummer lachend de sloot in

Zelfs een drie ton wegende Hummer blijkt niet opgewassen tegen het slecht onderhouden weggetje Liergouw in Landelijk Noord. De terreinauto kantelde het water in na een uitwijkmanoeuvre.

Een Duitser reed met het peperdure bakbeest over de weg toen er twee tegenliggers aankwamen. 'Die moest ik ontwijken en toen ben ik in de sloot beland', legt de man uit, die er zelf overigens wel om kan lachen. Aan de telefoon legt de man lachend uit dat hij op tv komt: 'Ik word beroemd!'

Lees ook: Gekantelde vrachtwagen op slecht onderhouden weg Ransdorp: 'Elke dag rotzooi hier'

Het is niet de eerste keer dat er een auto in de sloot beland. Zo kantelde er in april een vrachtwagen nadat deze moest uitwijken voor een tegenligger. Volgens de chauffeur zou het bijna elke dag raak zijn op het stuk. Een buurtbewoner meende eerder nog dat het weggetje al twintig jaar slecht onderhouden wordt.

Lees ook: Weg bij Ransdorp al 20 jaar slecht onderhouden: 'Mensen rijden zo de sloot in'

Volgens de dorpelingen doet de gemeente weinig om de weg te onderhouden. De weg zit vol kuilen, zodat automobilisten er snel een lekke band krijgen. En als mensen moeten uitwijken, is de sloot dichtbij.

De eigenaar van de Hummer zegt dat dit ongelukje hem er niet van weerhoudt om nog eens naar Amsterdam te komen. 'Waarom niet?'