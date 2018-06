Fietser zwaargewond na botsing met auto in Nieuw-West

Een fietser is woensdag eind van de middag gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur aan de Ditlaar in Nieuw Sloten.

Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Volgens getuigen was de fietser ernstig gewond. Na het ongeval kwam een trauma-arts ter plaatse. Het slachtoffer is onder begeleiding van politiemotoren met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De Verkeersongevallenanalyse van de politie doet ter plekke onderzoek. Het is niet bekend hoe het ongeval kon gebeuren.