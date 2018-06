Test met loeiharde muziek in Amsterdamse Bos: 'Wij willen de sector wakker schudden'

Het festivalseizoen is in volle gang en dat gaat natuurlijk gepaard met de nodige geluidsoverlast. Al is het idee achter het nieuwe evenementenbeleid dat de decibellen zo veel als mogelijk worden teruggedrongen. Daarvoor deed de gemeente vandaag een geluidstest in het Amsterdamse Bos.

Er waren rustige momenten vandaag op dit gelegenheidsfestival, met een stukje jazz. Maar soms werd er ook flink uitgepakt met hardere elektronische muziek. Maar het idee van de gemeente om vandaag bij vlagen even flink te blazen op het Land van Bosse was om de evenementensector eens 'wakker te schudden'. Letterlijk in dit geval. 'We willen ze aanzetten om door te gaan met het beter worden in zo min mogelijk omgevingsgeluid te produceren tijdens evenementen', zegt Berend Temme van het Stedelijk Evenementenbureau.

Want volgens het nieuwe beleid mogen Amsterdammers jaarlijks nog maar driemaal dreunende bassen tot aan 85 dbc op hun gevel verdragen. En dat is een speciale, nieuwe geluidsnorm. Tijdens de geluidstest waren er verschillende geluidsexperts aanwezig om metingen te verrichten. 'Wij moeten dat beoordelen', zegt akoestisch adviseur Peter van der Geer.

Na gesprekken met de branch zelf bleek dat er nog veel te winnen valt. 'Wat aan die tafel ook erkend werd is dat er toch ook heel veel onbekend is. En dat er nooit systematisch wordt onderzocht onder dezelfde condities wat de beste technieken zijn', zegt Temme, die zelf amper boven het kabaal uit komt.

Doel is niet om bepaalde systemen aan te prijzen, maar om de resultaten die later bekend worden te delen met de organisatoren.