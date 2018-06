Automobilist rijdt snackbar in Diemen binnen: drie gewonden

Een auto heeft de gevel van een snackbar aan de Kruidenhof in Diemen geramd, de auto kwam pas binnen in de zaak tot stilstand. De politie maakt melding van drie gewonden, één van hen is de bestuurder van de auto.

Over de toestand van de gewonden is nog niets duidelijk. Getuigen melden dat de auto kort voor het ongeluk werd achtervolgd door meerdere politiewagens. Er zou direct na de aanrijding ook iemand zijn aangehouden.