Automobilist rijdt na achtervolging snackbar in Diemen binnen

Een auto heeft de gevel van een snackbar aan de Kruidenhof in Diemen geramd, de auto kwam pas binnen in de zaak tot stilstand.

De politie maakt melding van drie gewonden, één van hen is de 26-jarige bestuurder van de auto. Hij is na de crash aangehouden. De twee andere gewonden zaten op het moment van de aanrijding binnen. Zij konden ter plaatse behandeld worden.

Lees ook: Woedende bezoekers na aanrijding snackbar Diemen: 'Hij had me bijna geraakt!'

Een woordvoerder van de politie zegt dat de achtervolging werd ingezet omdat de bestuurder onder invloed leek te zijn. Dat wordt nog uitgezocht. Of hij daarna de macht over het stuur is verloren dan wel willens en wetens op de snackbar inreed, wordt ook nog onderzocht.