Zware aanrijding tussen fietser en auto op Overtoom

Aan de Overtoom is woensdagavond een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Er werd een traumaheli opgeroepen maar die werd later weer afgemeld.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Staringstraat. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Op foto's is te zien is dat de motorkap van de auto flink is ingedeukt. Ook de voorruit is gebarsten. Volgens getuigen is het dan ook een flinke klap geweest.

Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is. De fietser reed op een huurfiets.