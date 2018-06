Marokkaanse voetbalfans teleurgesteld over verlies tegen Portugal: 'Ik baal hier van'

Voetbalsupporters van het Marokkaanse elftal zijn zichtbaar teleurgesteld nadat Marokko door Portugal is uitgeschakeld op het WK.

De ploeg, met Ajacied Hakim Ziyech in de basis, verloor net als tegen Iran met 1-0 van Portugal. Daardoor is een plek in de achtse finales niet meer mogelijk.

In de vierde minuut van de wedstrijd ging het al mis. Toch hadden de voetbalsupporters in het restaurant Marhaba tijdens de rust lang niet al het vertrouwen verloren: 'Ik baal hier van, maar het kan nog steeds'. Ook een andere fan bleef hoopvol: 'We spelen goed, dus het moet nog lukken.'

Hoewel beide ploegen nog kansen kregen, werd er in de tweede helft niet meer gescoord. Resultaat: Marokko gaat naar huis. 'Het is balen, maar ik ben ook trots. Over vier jaar spelen we weer. Nu maar buurland België supporten.'