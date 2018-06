Wethouder: 'RMC moet sneller handelen als ze het werk niet aankunnen'

Taxidienst RMC moet veel sneller handelen als het bedrijf merkt dat ze het aantal ritten in de stad niet aankunt. Dat zegt wethouder Sharon Dijksma vandaag tegen AT5

Het vervoersbedrijf kwam de afgelopen weken meerdere keren negatief in het nieuws, omdat veelal oudere inwoners urenlang op een rit moesten wachten. De wethouder zegt het bedrijf nauwlettend in de gaten te houden.

De afgelopen weken zijn er meerdere gevallen geweest van ouderen die een taxi bestelden bij RMC, maar vervolgens aan hun lot werden overgelaten. Voor de 89-jarige meneer Kruis zat er dan ook maar een ding op, 3,5 uur lang: 'Zitten, wachten, ik weet het ook niet.'

Lees ook: Weer laat vervoerder RMC oudere zitten: 'Er kwam niemand'

Oplossingen

Wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma vindt dat RMC in zulke gevallen veel adequater moet handelen: 'Ze kunnen uiteindelijk ook mensen recht geven op een taxirit, zodat een andere vervoerder gebeld kan worden. Men kan ook in gesprek gaan met onderaannemers.'

Volgens Dijksma zijn er genoeg andere oplossingen te bedenken. 'Overigens is het niet aan de gemeente of het gemeentebestuur om ze allemaal te verzinnen, maar wel om te zeggen: Los het op!'

Lees ook: Roep om andere ouderenvervoerder: 'Al een jaar ellende met RMC'

'Zorgelijk'

RMC won vorig jaar de aanbesteding voor het aanvullend openbaar vervoer, maar verschillende partijen, zoals GroenLinks en SP, noemde de situatie rondom de vervoerder zorgelijk. De Partij van de Ouderen gaat zelfs een stap verder; die wil dat Connexxion, de voorganger van RMC, het weer overneemt.

Sharon Dijksma heeft daar zo haar twijfels over: 'Het was niet zo dat de toenmalige vervoerder betere cijfers liet zien. De vorige vervoerder was ook geen walhalla.' Het terugdraaien van RMC naar Connexxion zou volgens de wethouder niet de oplossing zijn.

Lees ook: Gemeente beboet ouderenvervoerder RMC voor ondermaatse prestaties

Boete

In het eerste kwartaal van het jaar presteerde RMC dusdanig ondermaats, dat Dijksma's voorganger Pieter Litjens het taxibedrijf een boete oplegde. Dijksma geeft aan het bedrijf in de gaten te houden. 'We zitten er bovenop en dat zal nog wel even nodig zijn.'

In juli zullen de punctualiteitscijfers van het tweede kwartaal komen. Dan zal Dijksma beslissen over of RMC opnieuw een boete krijgt.