Burgemeester: Amsterdam krijgt veel te weinig nieuwe agenten toebedeeld

Burgemeester Jozias van Aartsen vindt dat de stad te weinig extra agenten krijgt. Dat heeft hij vanavond tegen de gemeenteraad gezegd.

Landelijk krijgt de politie er de komende jaren ruim 1100 extra agenten bij. Een groot deel daarvan gaat naar de Landelijke Eenheid, maar ook gaan er veel extra agenten naar de aanpak van internetcriminaliteit. Amsterdam krijgt 60 extra agenten erbij, waar Rotterdam er bijvoorbeeld 126 extra krijgt. En dat is Van Aartsen een doorn in het oog. De politie vroeg om 500 extra politiemensen.

Verouderd systeem

Volgens de waarnemend burgemeester ligt dit aan een verouderd systeem waarop de verdeling van het budget voor extra agenten is gebaseerd. Dat systeem gaat uit van het aantal inwoners van een stad. Het aantal bezoekers - juist een stad als Amsterdam zucht nu onder het aantal bezoekers - wordt niet meegeteld in dit systeem. Ook het aantal aspiranten speelt een rol. Heeft een gebied veel aspiranten, dan krijgt het meer budget. Het hele verdelingssysteem is hoog nodig aan een herijking toe, vindt Van Aartsen.

'Tot het laatste uur dat ik hier zit'

Hierover is hij nog steeds in gesprek met minister Grapperhaus in Den Haag. Tijdens de kabinetsformatie vorig jaar is er al gevraagd om een uitzondering voor Amsterdam te maken. 'Hier is tijdens de kabinetsformatie niet veel mee gedaan', zegt Van Aartsen in de raad. Maar de burgemeester blijft in Den Haag aandringen op een vernieuwing van het verdelingssysteem en sowieso op meer agenten voor de stad. 'Ik hoop dat ik iets kan bereiken en ik ben er nogal mee bezig. En ga daar tot het laatste uur dat ik hier zit mee door', zo beloofde Van Aartsen.

Honderden miljoenen zwart geld

De waarnemend burgemeester deed deze uitspraken naar aanleiding van uitspraken van ombudsman Arre Zuurmond. Hij vertelde eerder in Het Parool dat er honderden miljoenen illegaal verdiend geld rondgepompt worden in de stad. Deze miljoenen werken ondermijnend. Zuurmond kwam zijn uitspraken vanavond toelichten in de raad. Volgens Zuurmond gaan er 'vele honderden miljoenen illegaal in de stad om, misschien wel een miljard.'

