Portugezen na vroeg doelpunt wakker gehouden door trommelaar

Soepel ging het niet maar Portugal haalde belangrijke drie punten binnen tegen Marokko. Het doelpunt van Ronaldo werd ook in de Associação Portuguesa de Amsterdão met een luide kreet verwelkomd.

Met het vroege doelpunt is ook meteen het hoogtepunt van de middag genoemd. De Portugezen in het zaaltje aan het Orteliuspad worstelden zich door de wedstrijd heen en werden wakker gehouden door een eenzame trommelaar. Met de overwinning zijn zij bijna verzekerd van een plek in de tweede ronde, dan moet er eerst nog wel afgerekend worden met Iran.

Nederland is er dit jaar niet bij, maar onder de ruim 150 nationaliteiten in de stad zijn er altijd mensen die één van de 32 deelnemende landen aanmoedigen. AT5 volgt ze de komende weken met Kijken naar Koppen.