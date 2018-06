Auto vliegt in brand, groot deel A10 helemaal afgesloten

De A10-Zuid en A10-Oost richting Amersfoort zijn vanochtend afgesloten vanwege een autobrand.

De brand vond rond 5.45 uur plaats, ter hoogte van knooppunt Amstel. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen om het vuur te blussen. De bestuurder van de auto is niet gewond geraakt.

In eerste instantie werden er twee rijstroken afgesloten. Toe na ongeveer twintig minuten bleek dat er olie op de weg was terechtgekomen is besloten alle rijstroken te sluiten.

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan om via de A2 te rijden. Dat zorgt voor zo'n twintig minuten extra reistijd.

Verkeer op de #A10 Zuid ► Amersfoort/Zaanstad wordt omgeleid via de A2, A9 en de A1. pic.twitter.com/UNKNl6b7lg — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) June 21, 2018

Op de buitenring #A10 ligt bij knp Amstel brandstof op de weg, dus verkeer moet de A2 op en dan keren bij Ouderkerk. Je kunt ook doorrijden tot Holendrecht en dan de A9 op. pic.twitter.com/SsnWI8SbNh — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 21, 2018