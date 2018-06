Toerist zonder geld steekt snelweg over bij Diemen

De politie heeft gisteravond een toerist van de A1 bij Diemen gehaald.

De man probeerde daar een lift naar Duitsland te regelen. Om bij de goede richting te staan was de toerist de snelweg overgestoken.

Volgens de politie moest de man liften omdat hij al zijn geld had opgemaakt tijdens zijn vakantie in Amsterdam.

Lifter van de snelweg A1 li 7.6 gehaald. Hij stak de snelweg over om naar Duitsland te liften. Meneer had al zijn geld opgemaakt in Amsterdam. #whathappensinamsterdamstaysinamsterdam pic.twitter.com/JZmNQmKr1p