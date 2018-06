Remkes stuurt afwijzingen: 'Inmiddels selectie met geschikte burgemeesterskandidaten'

De sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap is in een volgende fase beland.

Een aantal kandidaten heeft deze week per brief van Commissaris van de Koning Johan Remkes te horen gekregen niet in aanmerking voor de functie te komen. Een van de sollicitanten heeft de afwijzing naar AT5 gestuurd.

Voor bezoek oproepen

'Enige tijd geleden zond ik u informatie met betrekking tot de burgemeestersvacature van Amsterdam', schrijft Remkes. 'Ik deelde daarbij mede, dat ik een aantal gegadigden voor een bezoek zou oproepen en daarna - voor de volgende fase van de procedure uit alle sollicitanten een selectie zou samenstellen van de door mij geschikt bevonden kandidaten voor de vertrouwenscommissie. Dit is inmiddels gebeurd.'

Remkes schrijft in de brief dat hij de selectie heeft gemaakt 'op basis van verkregen inlichtingen en nadere gesprekken'. 'Ik deel u hierbij mede, dat ik alles afwegend besloten heb om u niet in de selectie op te nemen.'

Opnieuw opengesteld

De sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap is in mei opnieuw opengesteld omdat er in eerste instantie te weinig geschikte kandidaten zouden zijn geweest. Het ging toen om 29 sollicitanten, waarvan er vier ervaring in het openbaar bestuur hebben. In de tweede ronde kwamen er 85 kandidaten bij, waarvan veertien momenteel een functie in het openbaar bestuur hebben.

Het was de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 5 juli zou zijn benoemd. Afgelopen dinsdag liet een woordvoerder van Remkes aan AT5 weten dat het iets langer duurt voordat de nieuwe burgemeester is benoemd. De streefdatum is nu 19 juli.