Gemiddelde verkoopprijs van woning in de stad ruim 440.000 euro

Koophuizen in de stad werden in het eerste kwartaal van 2018 voor meer geld verkocht dan ooit.

Dat blijkt uit vanochtend gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde prijs waarvoor een woning in de stad werd gekocht in de eerste drie maanden van dit jaar was 444.671 euro.

Ongeveer vier ton

In heel 2017 was die prijs nog ongeveer vier ton, een jaar eerder zo'n 360.000 euro en weer en jaar daarvoor ongeveer 300.000 euro. In 1995 was de gemiddelde verkoopprijs nog iets minder dan een ton.

In vergelijking met andere gebieden in het land zijn woningen in Amsterdam het duurst. De gemiddelde verkoopprijs is in Rotterdam namelijk ongeveer 240.000 euro, Groningen 200.000 euro en in heel Nederland 280.000 euro.

Hypotheek

Wie zonder eigen vermogen een hypotheek wil krijgen om een woning in de stad te kopen, moet dus bijna 7000 euro bruto per maand verdienen. Als een stel het samen wil kopen, moeten ze beiden circa 3500 euro verdienen.

Overigens zijn er dit jaar in heel Nederland wel 6,5 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2017.