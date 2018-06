Overheid geeft groen licht: snorfietsers begin 2019 met helm op naar de rijbaan

Naar verwachting gaan snorfietsers in Amsterdam begin 2019 met helm op naar de rijbaan. Gemeenten hebben van de overheid groen licht gekregen om snorfietsers per 1 juli naar de rijbaan te verplaatsen. Amsterdam bespreekt nog voor de zomer het verkeersbesluit dat daarvoor nodig is.

Met steeds drukker wordende fietspaden pleit de gemeente al langer voor het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. Volgens de gemeente hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat dit leidt tot een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Half juli bespreekt het college het verkeersbesluit om de wijziging mogelijk te maken. Daarna ligt het ontwerp van 14 augustus tot en met 24 september ter inzage, iedereen krijgt de kans om daarop te reageren. De gemeente zal die reacties vervolgens beoordelen, waarna er een defnitief besluit wordt genomen. Belanghebbenden kunnen daartegen nog in beroep gaan.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) is opgetogen. 'We zijn blij dat alle lichten daarvoor nu op groen staan. Tegelijkertijd gaat het om een ingrijpende en complexe maatregel. Snorfietsers moeten mogelijk andere routes gaan rijden, wennen aan een nieuwe plek op de weg en natuurlijk: een helm op. Daarom staat bij de invoering van deze maatregel zorgvuldigheid voorop.'

Naar verwachting is begin 2019 alles klaar om de nieuwe situatie in te laten gaan. Op de meeste plekken binnen de ring A10 zullen snorfietsen in plaats van op vrijliggende fietspaden op de rijbaan rijden (bekijk kaart).