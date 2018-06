Rai Vereniging: 'Verplaatsen van snorfiets vergroot verkeersonveiligheid'

Brancheorganisaties Bovag en Rai Vereniging vinden het onbegrijpelijk dat de snorfiets begin volgend jaar naar de rijbaan wordt verplaatst. 'Uit onderzoek blijkt dat het de verkeersonveiligheid met name voor de snorfietsers juist vergroot.'

Volgens de gemeente hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat het verplaatsen van de snorfiets de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers vergroot, maar beide brancheorganisaties onderschrijven die conclusie niet. 'Het is een oplossing voor een probleem waarbij je een nieuw probleem creëert dat nog groter is', aldus Paul de Waal van Bovag.

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) concludeerde vorig jaar dat het aantal ernstig gewonden onder snorscooterbestuurders alleen afneemt, als ook de maximumsnelheid van auto's terug wordt gebracht naar 30 kilometer per uur. 'Die helmplicht is een dansje voor de bühne, want hiermee voorkom je niet de enorme snelheidsverschillen', aldus De Waal.

'Van snorscooter afgejaagd'

Ook vreest Rai Verenging dat een groot aantal eigenaren de snorscooter weg zal doen, als zij zich tussen het snelrijdende verkeer moeten gaan verplaatsen. 'Vijftig procent van de snorscooteraars is 45 jaar of ouder. Je hebt te maken met een grote groep die straks niet meer mobiel is, als zij de snorscooter wegdoen. Een auto in de drukke stad is geen alternatief. Je moet ze alternatieven bieden en niet alleen de fiets', aldus woordvoerder Floris Liebrand.

Aanpassen infrastructuur

De organisaties zien meer in het aanpassen van de infrastructuur, zoals het verbreden van fietspaden of het aanleggen van fietsstraten. 'Ook moet er veel meer worden ingezet op handhaving. Met een paar borden kom je er niet', stelt De Waal.

De verengigingen wachten het verkeersbesluit van de gemeente af, dat op 14 augustus ter inzage wordt gelegd. 'Een van de voorwaarden van de overheid is dat de gemeente moet aantonen dat het een positief effect op het fietspad heeft en dat de snorfietser niet in gevaar is. Daar gaan we heel goed naar kijken.'

Petitite

Inmiddels zijn tegenstanders een petitie gestart om de snorscooter op het fietspad te houden.