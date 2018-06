Vermist: Jonge goudwanggibbon (0) uit Artis

Artis vraagt uw aandacht voor het volgende: een piepklein aapje is namelijk al dagen vermist. De jongste van de vier goudwanggibbons is sinds maandag spoorloos verdwenen. Medewerkers van de dierentuin hebben het hele park uitgekamd, zonder resultaat.

Het is onduidelijk hoe het aapje heeft kunnen ontsnappen. De gibbons hebben namelijk een eigen eiland, waar ze niet vanaf kunnen. Een ander opvallend detail is dat de jonkies nooit ver van de moeder zijn. Mama-aap is echter gewoon waar zij hoort te zijn. 'Ze zijn heel gehecht aan elkaar', zegt een dierenverzorger tegen De Telegraaf. 'Er waren absoluut geen problemen tussen de twee.'

De enige hoop is het aapje zelf, die hopelijk binnenkort contact maakt met zijn familie. Het zijn namelijk allesbehalve solitaire dieren, en leven monogaam in hun gezin. Dat contact leggen lukt ze overigens goed. Ze kunnen schreeuwen als geen ander. Sterker nog, het geschreeuw is zelfs in de stad te horen. Daarnaast kan honger ook een rol spelen in de veilige terugkeer van het aapje.

Bezoekers of Amsterdammers die het aapje gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen.