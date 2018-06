Vermiste baby-aapje Artis dood gevonden

De vermiste goudwanggibbon is dood gevonden in Artis. Vermoedelijk is het baby-aapje, van nog geen jaar oud, verdronken.

De goudwanggibbon was al sinds maandag verdwenen. Medewerkers van de dierentuin hebben het hele park uitgekamd, zonder resultaat. Het is onduidelijk hoe het aapje heeft kunnen ontsnappen. De gibbons hebben namelijk een eigen eiland, waar ze niet vanaf kunnen. Een ander opvallend detail is dat de jonkies nooit ver van de moeder zijn. Mama-aap is echter gewoon waar zij hoort te zijn. 'Ze zijn heel gehecht aan elkaar', zegt een dierenverzorger tegen De Telegraaf. 'Er waren absoluut geen problemen tussen de twee.'

Donderdagmiddag is het beestje gevonden in het water rondom het eiland waar de dieren verblijven. Daarmee is de zoektocht naar het dier geëindigd. Artis doet nog autopsie om de exacte doodsoorzaak te achterhalen.