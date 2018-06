Britse zanger Passenger geeft zaterdag gratis straatoptreden in Amsterdam

De Britse zanger Passenger geeft zaterdag een gratis straatoptreden ergens in Amsterdam. Het is niet de eerste keer dat hij dit doet.

Michael David Rosenberg, zoals Passenger officieel heet, geeft ergens in de stad tussen 12:00 en 13:00 uur het optreden. De locatie is nog niet bekendgemaakt. In 2014 en 2016 gaf de zanger ook een gratis concert in de stad. Dat deed hij toen in het Vondelpark.

Passenger is zaterdag in Nederland vanwege een strandconcert in Bloemendaal. De kaartjes voor deze show zijn helemaal uitverkocht. Het straatoptreden in Amsterdam is ter promotie van zijn nieuwe album Runaway dat eind augustus verschijnt. Zes jaar geleden scoorde de zanger een wereldhit met Let Her Go.