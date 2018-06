Amstelveen wil We Are Here-pand maandag ontruimen

Het gekraakte kantoorpand in Amstelveen, waar We Are Here sinds begin juni zit, wordt maandagmiddag ontruimd. Dat heeft de burgemeester van Amstelveen in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie besloten.

De eigenaar van het pand aan de Groen van Prinstererlaan deed kort na de kraak aangifte. Het Openbaar Ministerie schreef de krakers daarop vorige week een brief, waarin zij werden verzocht om het pand te verlaten. We Are Here kreeg tot woensdagnacht de tijd om het besluit aan te vechten, maar dat is niet gebeurd.

Na de aankondiging van het ontruimen, hebben de krakers alsnog een kort geding ingediend. Dat kort geding dient twee uur voor de geplande ontruiming om 10.00 uur 's ochtends. De rechter zal dan bepalen of er daadwerkelijk mag worden ontruimd.

De gemeente maakte kort na de kraak al duidelijk niet blij te zijn met de nieuwe bewoners van het pand. Ook buurtbewoners uitten hun ongenoegen. Vorige week hielden zo'n twintig Amstelveners een protestborrel bij het pand. Ook protesteerde een extreemrechtse groepering bij het raadhuis in Amstelveen.