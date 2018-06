Partij van de Ouderen opent klachtenmeldpunt RMC: 'Het is nog steeds een zooitje!'

Voor de Partij van de Ouderen is de maat wat betreft RMC vol: er wordt een klachtenmeldpunt geopend. 'Met dit meldpunt willen wij de omvang en aard van de klachten in kaart brengen. Wij zullen alle klachten bundelen en overbrengen aan de wethouder', zegt een boze fractievoorzitter Wil van Soest.

De laatste dagen regent het weer klachten over RMC. 'Mensen moeten uren wachten na een zware operatie, seksuele intimidatie door chauffeurs, ongeïnteresseerd gedrag en onbehulpzame chauffeurs zijn slechts enkele voorbeelden die bij ons in de mailbox binnengekomen zijn. Het is nog steeds een zooitje!', zegt Van Soest.

Jaar RMC

Het Aanvullend Openbaar Vervoer in de stad kwam een jaar geleden in handen van RMC. In de eerste periode kwamen ook veel klachten binnen over het bedrijf. De toenmalige verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens sprak toen van opstartproblemen. 'Op 1 juli aanstaande is RMC precies een jaar bezig en van verbetering is absoluut nog geen sprake', vindt Van Soest.

De nieuwe wethouder Sharon Dijksma reageerde gisteren voor het eerst in het openbaar over de problemen. Zij vindt dat RMC veel sneller moet handelen als het bedrijf merkt dat ze het aantal ritten in de stad niet aan kunnen. 'Ze kunnen uiteindelijk ook mensen recht geven op een taxirit, zodat een andere vervoerder gebeld kan worden. Men kan ook in gesprek gaan met onderaannemers.'

De Partij van de Ouderen opent per direct een klachtenmeldpunt over RMC. 'Ik wil iedereen met klachten over RMC dan ook vragen deze te mailen naar meldpuntRMC@gmail.com. De reeds binnengekomen klachten zullen wij toevoegen', aldus Van Soest. 'Het foutenfestival van RMC moet nu eindelijk eens afgelopen zijn.'