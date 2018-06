Verdachte bekent doodschieten broer kroongetuige Nabil B.

De 40-jarige man uit Hilversum, die eind maart werd aangehouden als verdachte voor het doodschieten van de broer van kroongetuige Nabil B., heeft bekend dat hij de schutter was.

Lees ook: Doodgeschoten Reduan Bakkali wilde alleen beperkt beveiligd worden

De man heeft dat in een schriftelijke verklaring en tijdens een politieverhoor erkend. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag. De Hilversummer heeft alleen over zijn eigen rol verklaard. Hij heeft geen namen of informatie willen geven die zouden kunnen leiden tot identificatie van andere betrokkenen, zoals de opdrachtgever(s), van de moord.

Pro-formazitting

Op 29 maart werd Reduan Bakkali (41), de broer van van kroongetuige B., doodgeschoten in zijn bedrijf aan de TT. Melissaweg in Noord. Een paar dagen na de liquidatie werden enkele verdachten aangehouden. Over twee weken staat de 40-jarige verdachte voor het eerst voor de rechter in een pro-formazitting. Het OM zal dan een korte toelichting geven op de verklaring van de verdachte.

Lees ook: Beelden: Moordenaar Reduan Bakkali liep met pistool in achterzak naar sollicitatie

Tegen een andere verdachte, een 34-jarige man uit Den Haag, vindt over twee weken wel de inhoudelijke behandeling van de zaak plaats. Hij wordt verdacht van wapenbezit maar niet vervolgd voor medeplichtigheid aan de moord.

DNA-hit

De twee andere personen in deze zaak zijn door de officier van justitie heengezonden. De 35-jarige vrouw uit Wassenaar, is op geen enkel moment in beeld gekomen als verdachte van medeplichtigheid aan de liquidatie. De 31-jarige man kwam als verdachte in beeld naar aanleiding van een DNA-hit op een van de vuurwapens. Uitgebreid onderzoek heeft opgeleverd dat hij niet verdacht wordt van enige betrokkenheid bij de moord.