Aanvoerder van Jong Ajax voor vier jaar naar AZ

(NH Nieuws) Leon Bergsma heeft een vierjarig contract getekend bij AZ. De centrale verdediger komt over van Jong Ajax waar hij afgelopen seizoen aanvoerder was. 'Het is fantastisch om bij deze club te mogen tekenen.

'AZ is gewoon een topclub die in de buurt komt van de top drie. Het geeft de jeugd de kans en speelt mooi en attractief voetbal. Daar hou ik van', aldus Bergsma.

Leon Bergsma doorliep de jeugdopleiding van Ajax en vierde afgelopen seizoen het kampioenschap in de Jupiler League. In Alkmaar sluit hij aan bij de hoofdselectie van John van den Brom en gaat hij de concurrentie aan met onder meer Ron Vlaar, Pantelis Hatzidiakos en Stijn Wuytens. 'Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk hier basisspeler te worden en successen te beleven.' Zondag staat de Amsterdammer voor het eerst op het trainingsveld van AZ.