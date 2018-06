Fietser (85) overleden na ernstig ongeval in Nieuw-West

De fietser die woensdagmiddag hard in botsing kwam met een auto aan de Vrije Geer is kort na het ongeluk in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 85-jarige man. De politie is nu op zoek naar getuigen van het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde ongeveer ter hoogte van Ditlaar. De fietser reed op de Vrije Geer en kwam van de richting Osdorperweg en fietste richting Kortrijk. De auto reed op dezelfde weg en kwam uit de tegenovergestelde richting. De auto en fietser botste toen rond 17.30 uur op elkaar.

Direct was duidelijk dat de man ernstig gewond was. Het slachtoffer is toen onde begeleiding van politiemotoren met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later overleed. De politie zoekt nu getuigen van het ongeluk. Mensen die iets hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Via het tipformulier op de site van de politie kunnen getuigen ook beeldmateriaal delen.