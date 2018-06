Geen apart anti-radicaliseringsnetwerk meer, wel 'brede en doorlopende dialoog'

De anti-radicaliseringsaanpak van de gemeente gaat op de schop. Onder meer het netwerk van de sleutelfiguren wordt 'verbreed'.

Dat laat waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vanmiddag weten aan de gemeenteraad. Eerder schreven terrorisme-expert Beatrice de Graaf en onderzoeker Daan Weggemans een rapport over het beleid. Aanleiding hiervan was de belangenverstrengeling van de inmiddels ontslagen beleidsmedewerker Saadia Ait-Taleb. In het rapport stonden ook aanbevelingen, waarop Van Aartsen nu op reageert.

Zo wordt het stelsel met sleutelfiguren 'omgevormd'. Er zijn op dit moment 150 sleutelfiguren in de stad. Wijlen burgemeester Van der Laan omschreef hen als 'bijzondere, jonge Amsterdammers die snappen hoe belangrijk het is om radicaliserende Amsterdammers 'terug te winnen''. Ze hadden trainingen gekregen en gaven voorlichting.

Breed netwerk

Van Aartsen wil echter toe naar een 'breed en van onderaf opgebouwd netwerk van stadscontacten'. Dat netwerk moet bestaan uit bewoners en ondernemers, maatschappelijke en religieuze organisaties en 'professionals'. Bij die laatste groep moet worden gedacht aan gebiedsmanagers, jeugdwerkers en wijkagenten.

'Voor de gemeente is het van belang om goed aan te voelen wat er speelt op verschillende plekken in de stad', schrijft Van Aartsen. 'Daarmee is er geen apart netwerk radicalisering en polarisatie, maar wordt dit thema onderdeel van een brede en doorlopende dialoog met bewoners en organisaties.'

Analyses

Vanwege de eerdere beschuldigingen van vriendjespolitiek en fraude heeft Van Aartsen de inkoop en subsidies laten bekijken van de afdeling op de Stopera die zich met radicalisering bezighoudt. 'Waar nodig, zijn of worden verbeteringen of nadere analyses uitgevoerd.' Daarnaast worden er bij het vinden van kandidaten voor bepaalde functies 'referentiechecks en passende screening' toegepast.

Van Aartsen laat ook weten dat hij, op verzoek van VVD-gemeenteraadslid Marianne Poot, alle meldingen die tijdens zijn ambtsperiode zijn binnengekomen bij het Meldpunt Radicalisering heeft bekeken. 'Op basis daarvan is de conclusie dat meldingen adequaat worden afgehandeld en beoordeeld.'