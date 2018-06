Beppie schoot twee keer uit haar rolstoel in RMC-taxi: 'Zou een schadevergoeding krijgen'

De klachten over ouderenvervoerder RMC blijven binnenstromen bij AT5. Zo meldde Beppie uit Noord zich bij ons. Bij haar kwam de taxi wel opdagen, maar ging er heel iets anders mis.

Ze is nog steeds niet bekomen van de schrik, Beppie Oud uit Noord. Ze brak een tijd geleden haar heup en ging vorige week voor controle naar het revalidatiecentrum, met een taxi van RMC. Haar rolstoel werd vastgezet in het busje, maar toen ging het fout. 'Die band schoot los en ik kwakte meteen met m'n hoofd tegen de achterruit. Ik ging echt "kwak" man, zo naar achteren in m'n rolstoel. Beng!'

Volgens Beppie schrok de bestuurder zich ook wezenloos en vond het niet verantwoord om door te rijden. 'En toen hebben ze mij naar buiten gezet, en toen moest ik wachten op een ander busje.' Beppie krijgt een bloemetje van RMC, maar een paar dagen later gaat het precies op dezelfde manier fout. Toen kwam RMC persoonlijk aan de deur om excuses aan te bieden. 'Ik zou waarschijnlijk nog een schadevergoeding krijgen, hij zou me nog terugbellen, ze waren met z'n tweeën. Geen contact meer gehad, man', voegt Beppie er aan toe.

In een reactie zegt RMC dat er actie is ondernomen na de klacht van Beppie. 'Wij hebben contact met mevrouw en onze collega's van de afdeling kwaliteit zijn bij haar thuis langs geweest om haar klacht te bespreken. Iedere klacht of incident vinden wij vervelend voor onze klanten. RMC heeft daarom ook excuses gemaakt aan mevrouw.' Over een schadevergoeding heeft RMC het echter niet.

Ook laat het vervoersbedrijf weten meer auto's en chauffeurs in te gaan zetten om de problemen bij het bedrijf op te lossen. Wethouder Dijksma van Verkeer en Vervoer zei gisteren tegen AT5 dat ze wil dat het bedrijf actie gaat ondernemen, omdat het zo niet langer kan. Per wanneer RMC de verbetering verwacht, is niet duidelijk.

