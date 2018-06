Tram 12 rijdt via omleiding door defecte bovenleiding

Vanwege een defect in de bovenleiding rijdt tramlijn 12 via een omleiding. Dat meldt het GVB.

Ter hoogte van de halte Cornelis Troostplein is de bovenleiding beschadigd geraakt. Er is daar een straatlamp, die boven de bovenleiding van de tram hing, afgebroken en deels op de bovenleiding en straat terechtgekomen.

Door het incident stopt tram 12 momenteel niet bij de haltes Scheldestraat, Maasstraat, Waalstraat, Cornelis Troostplein en in de richting van Sloterdijk niet op het Victorieplein. De aangepaste route is via de Rijnstraat, Van Woustraat en Ceintuurbaan.

Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe lang de storing gaat duren, is nog onduidelijk.