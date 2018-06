Ook VVD en D66 eens met burgemeester: extra agenten hard nodig

Gisteren sloot waarnemend burgemeester Van Aartsen zich aan bij hoofdcimmissaris van de politie Pieter-Jaap Aalbersberg: Amsterdam heeft veel te weinig nieuwe agenten toegekend gekregen. Aalbersberg gaf eerder al aan dat er 500 extra agenten nodig zijn, maar hij moet het doen met 60.

Ook Marianne Poot (VVD) en Reinier van Dantzig (D66) sluiten zich aan bij de burgemeester en hoofdcommissaris. 'Laat duidelijk zijn dat we met zestig extra agenten de problemen in Amsterdam niet gaan oplossen. We hebben echt enorme uitdagingen en daarom vind niet alleen D66, maar eigenlijk ook de hele gemeenteraad en het college, dat wij veel meer politiecapaciteit moeten', zegt Van Dantzig.

Lees ook: Burgemeester: Amsterdam krijgt veel te weinig nieuwe agenten toebedeeld

En dat is hard nodig voor de aanpak van zware criminaliteit en het managen van de enorme aantallen bezoekers in de stad. Maar de landelijke verdeling van het aantal extra agenten per stad wordt ondermeer gebaseerd op het aantal inwoners. En niet op het aantal toeristen dat de stad nog eens bezoekt. En juist daar zijn veel extra agenten voor nodig. 'We gaan natuurlijk hierover met elkaar weer in gesprek. Want er is een bepaald verdeelmodel op basis waarvan agenten en geld ook wordt verdeeld in de nationale politie. En wij vinden dat Amsterdam daar gewoon een veel groter gedeelte van moet krijgen', zegt Marianne Poot (VVD).

Lees ook: Van Aartsen bezorgd over tekort aan agenten: 'Het is woekeren met de tijd'

Of er snel iets wordt bereikt met die gesprekken is nog altijd maar de vraag. Als tussenoplossing wil de VVD handhavers vaker inzetten en hen voorzien van wapenstokken en pepperspray. Maar D66 ziet dat juist weer niet zitten. 'Handhavers moeten handhaven, gemeentelijke regels handhaven. De politie moet zorgen voor onze veiligheid. Dat neemt niet weg dat je kan samenwerken. Maar laten we nou niet van handhavers een soort halve politie maken want dat is echt de verkeerde weg', zegt Van Dantzig.

Lees ook: Noodkreet hoofdcommissaris: 500 extra politieagenten nodig in Amsterdam