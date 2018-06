Grote storing treft ouderenvervoerder RMC: ritten boeken onmogelijk

De uitvoerder van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) in de stad RMC is getroffen door een grote storing. Voor klanten is het hierdoor niet meer mogelijk om ritten te boeken.

Telefonisch is ouderenvervoerder RMC helemaal onbereikbaar. Wel kan er via de app en de website nog geboekt worden, maar de ritten komen dan niet aan bij de chauffeurs. Hierdoor zullen klanten ook niet opgehaald worden. Ook bij de gemeentegrenzen overschrijdende vervoerder Valys is een storing.

De klanten die eerder vandaag al ergens naartoe zijn gebracht en nog naar huis moeten, zijn in beeld bij RMC. Een woordvoerster heeft toegezegd er alles aan te doen dat zij vanavond alsnog thuis zullen komen.

Het is onbekend hoe lang de storing zal duren. RMC adviseert voor vanavond geen ritten meer te boeken. De vervoerder zegt de situatie erg vervelend te vinden.