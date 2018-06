Ritten boeken weer mogelijk na grote storing ouderenvervoerder RMC

De uitvoerder van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) in de stad RMC is vanavond getroffen door een grote storing. Voor klanten is het hierdoor vanavond onmogelijk geweest om ritten te boeken. Rond 22:15 uur meldde de vervoerder dat de storing verholpen is.

Telefonisch was ouderenvervoerder RMC helemaal onbereikbaar. Wel kon er via de app en de website nog geboekt worden, maar de ritten kwamen niet aan bij de chauffeurs. Hierdoor werden klanten ook niet opgehaald. Ook bij de gemeentegrenzen overschrijdende vervoerder Valys is een storing.

De klanten die eerder vandaag al ergens naartoe zijn gebracht en nog naar huis moeten, zijn in beeld bij RMC. Een woordvoerster heeft toegezegd er alles aan te doen dat zij vanavond thuis zullen komen. RMC laat weten dat het weer mogelijk is om ritten te boeken.

