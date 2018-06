'Vogelmannen' koesteren zangvogeltjes als eigen kroost: 'Als ze niet fluiten krijg ik hoofdpijn'

Stoere mannen, met veel liefde en zorg voor kleine zangvogeltjes. Fotografe Jacquie Maria Wessels raakte gefascineerd door de zogenaamde vogelmannen en legde ze vast in Nederland en in Suriname. In het kader van 50 jaar Bijlmer zijn de vogelmannen nu te zien op verschillende pleinen in Zuidoost.

Eén van die vogelmannen is Hesie. Hij heeft er maar liefst elf en de liefde zat er al vroeg in. 'Als kleine jongen ben ik geboren tussen de vogeltjes. Ik vond het geluid zo mooi, dat fluiten. Ik houd van mooie zangvogels. Als ze niet fluiten krijg ik gewoon hoofdpijn.'

Wedstrijden en toernooien

De vogelmannen houden wedstrijden en toernooien met de dieren waar het er omgaat welke vogels het meeste fluit. 'Het is een serieuze sport, ja. Mensen zijn er soms fanatiek in. Vrienden waarmee ik altijd meega, zijn er heel fanatiek in. We plagen elkaar vaak, van wie het beste fluit. Elkaar uitdagen, noem maar op. Maar het gaat er gemoedelijk aan toe hoor', stelt Hesie ons gerust.

'Stoere mannen'

Fotografe Jacquie Maria Wessels raakte gefascineerd door het fenomeen en legde dit vast, hier en in Suriname. 'Het interessante aan die vogelmannen is dat het vrij stoere mannen zijn die deze sport beoefenen. En doordat ze met die vogeltjes bezig zijn en zo toegeweid en geconcentreerd, laten ze zich ook van een zachte kant zien. Ze proberen zich helemaal in te leven in zo'n vogeltje en wat het beste is voor dat vogeltje', zegt Wessels.

De afbeeldingen van de vogelmannen zijn nog tot 5 augustus te zien op diverse plekken in Zuidoost.