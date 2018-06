SBMG presenteert nieuw album met pop up-optreden bij Kraaiennest

En die locatie onder de metrolijn is niet voor niets gekozen. Het nieuwe album van de rappers uit Zuidoost heet namelijk 'Metro 53'. Even leek het feest niet door te gaan, omdat handhavers een stokje voor de spontane albumpresentatie wilde steken.

Maar na kort overleg kan het pop up-optreden toch beginnen. Het publiek loopt er alleen nog niet echt warm voor. Maar daar komt snel verandering in als de jongens gratis SBMG-OV-chipkaarten worden uitgedeeld met één uur gratis reizen. 'Iedereen wil die exclusieve SB Money Gang Metro 53 OV-chipkaart. Ze zijn een uur geldig dus iedereen kan met de metro voor een uur', zegt één van de rappers Henkie T.

'Het album heet Metro 53. Wij gingen vroeger altijd met de metro. Ik had een abonnement van m'n ma, maar ik ging toch blacka reizen', zegt Henkie T. 'Metro 53 is gewoon een metro waar we in zaten in de tijden dat het minder goed ging. En we hebben heel veel meegemaakt. Vrienden van ons zaten in die metro. We zijn in de stad geweest met die metro, we zijn eten gaan halen met die metro. Dus het heeft heel veel voor ons betekend', zegt Chivv.

Het album komt vrijdag uit.