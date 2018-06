Projectiel afgeschoten op kantoorpand bij Sloterdijk

Op een kantoorpand bij Sloterdijk is gisteravond een projectiel afgevuurd. Mogelijk was het projectiel afkomstig van een raketwerper.

Door de knal zijn een raam en een deur van het pand er uitgeblazen, er raakte niemand bij de explosie gewond. Het is vooralsnog onduidelijk waarom er juist op deze plek is geschoten. De politie doet daar nog onderzoek naar.

Stalen buis

In het gebouw, dat gelegen is tussen de Teleportboulevard en de Tempelhofstraat, zitten meerdere bedrijven. Uit voorzorg werd de omgeving gisteravond afgezet. Voor de ingang van het pand is een stalen buis gevonden. Deze is in beslag genomen door de politie.

Gisteravond is rond 23.05 een ruit gesneuveld van een kantoorpand aan de Teleportboulevard. Na de melding is de politie ter plaatse gegaan en hebben Recherche en FO hebben een onderzoek ingesteld. Zodra bekend is waardoor de ruit is gesneuveld volgt nader bericht. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) June 22, 2018