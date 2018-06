Van Aartsen onderzoekt mogelijke samenwerking met salafistische moskeeën

De gemeente gaat onderzoeken hoe er met verschillende orthodoxe instanties, waaronder salafistische moskeeën, samengewerkt kan worden. Dat kondigde waarnemend burgemeester Van Aartsen aan in een brief. Raadsleden zijn kritisch over de plannen.

Voor Van Aartsen is de aanpak niet nieuw: tijdens zijn ambtsperiode in Den Haag omarmde hij volgens De Telegraaf al de radicale As-Soennag moskee. Daar zorgde hij onder meer voor subsidieverlening.

Wetenschappers als hoogleraar terreurstudies Beatrice de Graaf waren hiervoor een inspiratie. 'Een pragmatische benadering in de omgang met religieuze organisaties biedt, aldus de onderzoekers, méér mogelijkheden voor structurele samenwerking', aldus Van Aartsen.

Het uitgangspunt daarbij is volgens hem om een 'positieve, omvattende agenda op te stellen'. Eerder gaf de waarnemend burgemeester al aan dat de gemeente salafistische jongeren 'de hand moet reiken'.

Vriendjespolitiek

De nauwere samenwerking is een van de verbeteringen die volgens Van Aartsen op de afdeling Radicalisering en Polarisatie doorgevoerd moeten worden. Na het ontslag van voormalig programma-manager Saadia Ait-Taleb, bleek er op deze afdeling onder meer sprake te zijn geweest van vriendjespolitiek en fraude.

Een andere aanpak om radicalisering tegen te gaan is daarom nodig, maar niet iedereen heeft er vertrouwen in dat samenwerking de geschikte manier is. 'Ze keren zich af van onze samenleving. Daar is geen basis om samen te werken', aldus VVD'er Marianne Poot.

Vrouwenbesnijdenis

Ook Forum voor Democratie-leider Annabel Nanninga heeft haar twijfels. Volgens haar zou Van Aartsen's aanpak bij de moskee in Den Haag ook al niet goed uitgepakt zijn. 'Die moskee was laatst nog in het nieuws: het bleek dat ze buitenlands geld ontvingen en vrouwenbesnijdenis predikten.'

PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki denkt daarentegen dat het 'onderzoeken van samenwerking nooit kwaad kan'. 'Wat we niet moeten doen is groepen negeren.' SP'er Nicole Temmink ziet samenwerken weliswaar niet zo zitten, maar pleit wel voor 'contact maken'.